В Днепре самоубийца выпрыгнул из окна высотки и упал на женщину (фото 18+)

В Днепре в воскресенье 60-летний мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на стоящую внизу женщину.
Как сообщает "Днепр оперативный", происшествие произошло на жилмассиве Тополь-1, в доме №15.
Мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на 8 этаже.
66-летняя женщина в этот момент находилась на углу дома, возле входа в аптеку. Ее забрала "скорая" с переломом шейных позвонков и доставила в 16-ю городскую больницу.
Мужчина же погиб на месте.
На месте происшествия работают полицейские и следователи, причины выясняются.
Как сообщалось ранее, в Черкасской области мужчина задушил своего сына-алкоголика, посадил его тело в автомобиль и вместе с ним съехал в реку, где и погиб.