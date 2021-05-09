В Днепре самоубийца выпрыгнул из окна высотки и упал на женщину (фото 18+)

В Днепре в воскресенье 60-летний мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на стоящую внизу женщину.

Как сообщает "Днепр оперативный", происшествие произошло на жилмассиве Тополь-1, в доме №15.

Мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на 8 этаже.

66-летняя женщина в этот момент находилась на углу дома, возле входа в аптеку. Ее забрала "скорая" с переломом шейных позвонков и доставила в 16-ю городскую больницу.

Мужчина же погиб на месте.

На месте происшествия работают полицейские и следователи, причины выясняются.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области мужчина задушил своего сына-алкоголика, посадил его тело в автомобиль и вместе с ним съехал в реку, где и погиб.