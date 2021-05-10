Убегавший от копов водитель угробил сразу 5 авто в Одессе (видео)

В Одессе на улице Генерала Бочарова, 53 произошло массовое ДТП: водитель автомобиля "Тойота" убегал от полиции и влетел сразу в пять припаркованных авто, после чего сбежал.

Об этом 10 мая сообщили в Телеграм-канале "Х**ая Одесса". Там также поделились видео с места событий.

Водитель автомобиля "Тойота" сперва влетел в пять легковых авто, а затем сбежал.

Детали инцидента уточняются оперативниками.

Видео с места происшествия, снятое одним из очевидцев:

Напомним, что 9 мая в День Победы на аллее Славы в Одессе произошла потасовка. Причиной конфликта стала попытка людей вырвать портрет полководца СССР Георгия Жукова с георгиевской лентой.

В тот же день один мужчина ударил полицейского по голове палкой с портретом.