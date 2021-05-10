Не остановился, пока не разбил машину: погоня за пьяным одесским лихачом попала на видео

В Одессе задержали водителя, который устроил массовое ДТП на улице Генерала Бочарова, 53 задержали в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом 10 мая сообщили в Фейсбуке полиции Одесчины.

По информации полиции, инспекторов привлекло авто марки "Toyota", которое нарушило ПДД на улице Семена Палия. Правоохранители начали преследование авто, после того, как водитель проигнорировал требования патрульных остановиться.

Во время преследования, на улице Академика Бочарова нарушитель столкнулся с 9 авто, которые находились на краю дороги. Из-за столкновения авто повредилось настолько, что уже не смогло двигаться.

Затем полицейские задержали водителя с признаками опьянения и без водительского удостоверения. При замерах прибор Drager показал 1,23 промилле алкоголя в крови.

Видео с места событий:

Напомним, что 7 мая в Киеве на улице Евгения Харченко, что в Бортничах, на ступеньках застрял уже второй автомобиль.