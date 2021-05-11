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В Украине - серия отравлений детей алкоголем: очередной тяжелый случай произошел в Днепре

В Украине - серия отравлений детей алкоголем: очередной тяжелый случай произошел в Днепре
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Днепре ученик 8-го класса попал в больницу с острым отравлением алкоголем и порезанными руками. 

Об этом пишет местное издание Наше місто, ссылаясь на собственные источники. 

Парня доставили в 6-ю детскую больницу в тяжелом состоянии, по предварительным данным, он пытался покончить жизнь самоубийством.  

Как оказалось, его мама в это время "культурно проводила время", распивая алкогольные напитки. 

Ее сын несколько раз приходил домой будучи уже пьяным, но мать этому значения не придала. 

Женщина увидела порезанные предплечья подростка, когда тот вернулся с улицы после полуночи, но тогда он сказал, что они появились случайно и опять ушел. 

Когда он вернулся около 3:30, то потерял сознания. Только после этого мать решила вызвать скорую. 

Школьник не смог объяснить мотивы своих поступков. 

Против матери составлен админпротокол по ст. 184 ч.3 КУпАП (Несоблюдение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей в воспитании детей), ей грозит штраф от 850 до 1700 грн.

9 мая в ту же больницу в состоянии алкогольной комы была доставлена 14-летняя девочка

А в Одесской области с алкогольным отравлением в больницу попал 6-летний мальчик

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Дети, Алкоголь, Днепр.
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