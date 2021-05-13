Боевики подстрелили на Донбассе авто группы разминирования: детали

За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет, однако был поврежден автомобиль группы разминирования.

Об этом сообщается в утренней сводке по ситуации на Донбассе, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook в четверг.

"Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сводке по состоянию на 7:00 четверга.

Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты 2 раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у н.п.Екатериновка - еще и из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи н.п. Гнутово боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов.

В районе поселка Верхнеторецкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра четверга нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, 11 мая на Донбассе пьяные боевики наехали на установленную своими же руками противотанковую мину ТМ-62.