Проезд в киевском метро может подорожать до 20 гривен

Компания Киевпастранс и команда столичного метро обратились в Киевский городской совет с просьбой повысить цены на проезд в метро. Планируется повышение до 20 гривен за билет.

Об этом 13 мая сообщили в Фейсбуке Киевского метрополитена.

По мнению компании ныне себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн., а экономически обоснованный тариф составляет 21,05 грн.

При этом, доход компании с одного пассажира составляет 6,28 коп.

Отметим, в последний раз тариф на перевозки в коммунальном транспорте менялся в 2018 году.

"Ситуация требует незамедлительного рассмотрения на планомерную перевозку пассажиров и выплату зарплат коллективу", — прокомментировали обращение в Фейсбуке метрополитена Киева.

Напомним, как в апреле несмотря на локдаун и высокую смертность в столичном метро наблюдалить огромные скопления людей.