Остались без туалетов и умывальников: чиновникам Ровенщины отключили воду за долги

В Ровнооблводоканале отключили воду в здании в котором находится Ровенская райгосадминистрация из-за неуплаты долга который достиг 138 тыс. гривен.

Об этом 13 мая сообщили "Новости Ровно".

По словам замдиректора по коммерческой деятельности "Ровнооблводоканала" Николая Ткачука, после поступления предупреждения об отключении, долг был частично погашен (на 18 тыс. гривен), но в сравнении с полным долгом в 138 тысяч, это ничто. Поэтому было принято решение отключить водоснабжение.

Отметим, что в здании по улице Соборной, 195, кроме Ровенского райсовета и администрации, находится территориальное подразделение Государственной миграционной службы и другие арендаторы.

В свою очередь, в Управлении имущественным комплексом не скрывают, что за коммунальные услуги им платят исправно, вот только деньги эти до поставщиков коммунальных услуг не доходят. Потому что есть и другие расходы.

Сам же чиновник уверяет, что к концу года погасит задолженность, которая составляет уже 800 тыс. гривен.

Примечательно, что это отключение уже не первое. За последние 2 месяца работники Ровнооблводоканала отключили от услуг водоснабжения уже около 2 десятков абонентов.

Напомним, что 12 мая, 18-летний харьковчанин на Гимназической набережной в центре города снял гранитный шар и бросил его в реку. В сети данный инцидент наделал шума.