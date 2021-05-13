Въезд в оккупированный Донецк "украсили" гигантской кремлевской звездой (фото)

Сегодня, 13 мая, на въезде в Донецк, временно оккупированный войсками РФ и сепаратистами, установили огромную красную звезду.

Как сообщает издание "Остров", московский символ - такой же, как на шпилях башен Кремля - установили на разделительной полосе вдоль Макеевского шоссе.

Высота "украшения" в духе СССР - около 10 метров.

В Сети же высмеяли столб со звездой, иронизируя, что будут носить сюда цветы памяти.

Ранее мы сообщали, что на парад боевиков так называемой "ДНР" во временно оккупированном Донецке ко Дню Победы в 2021 году принесли портрет Семена Зеленского, погибшего во Второй мировой дедушки президента Украины Владимира Зеленского.

Также напомним, что в сети на видео показали дом матери украинского олигарха Рината Ахметова в поселке Северный в Донецке, который совсем не пострадал от войны.