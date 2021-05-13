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Четверг, 13.05.2021
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Мертвыми только казались: стало известно о чудесном исцелении пчел из скандала с "Укрпочтой" (видео)

Мертвыми только казались: стало известно о чудесном исцелении пчел из скандала с "Укрпочтой" (видео)
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Пчелы из Иршавы и Виноградова (Закарпатская область), которых 11 мая отправили "Укрпоштой" в количестве 8 миллионов, с маткой и специальным расплодом, на самом деле погибли частично. В 118 ящиках из 300, которые в четверг, 13 мая прибыли в Иршавское отделение "Укрпочты", находятся живые пчелы - насекомые даже начинают активничать.

Об этом сообщает "Укрпочта".

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя, - объясняют инцидент на предприятии.

"Укрпочта" также приводит разъяснение Союза пасечников Украины, где рассказали, что состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно, если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется.

"Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за избыточной влажности, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к запариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар", - добавляют в пресс-службе.

Как сообщал "Телеграф", ранее сообщалось, что транспортируемые пчелы погибли из-за повышения температуры во время перевозки.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 327

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Видео, Пчелы, Укрпочта, Скандалы.
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