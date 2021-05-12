Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами
Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Виктор Медведчук объявился в Киеве (видео)
Виктор Медведчук объявился в Киеве (видео)
Возвращение Суркова: зачем партии Путина понадобились российские наемники, воевавшие на Донбассе
Возвращение Суркова: зачем партии Путина понадобились российские наемники, воевавшие на Донбассе

Скандал вокруг гибели миллиона пчел получил продолжение

Скандал вокруг гибели миллиона пчел получил продолжение
18:18 Сегодня Телеграф

Пчелы из Иршавы и Виноградова (Закарпатская область), которых 11 мая отправили "Укрпоштой" в количестве 8 миллионов, с маткой и специальным расплодом, погибли из-за повышения температуры.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола в Facebook.

"То, что произошло, - произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до +27 °С и выше", - написал он.

При этом, как отметил Глагола, перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями.

"Также следует понимать, что грузовики, которыми "Укрпочта" перевозит отправления, не абсолютно герметичные - там есть доступ воздуха", - пояснил журналист условия пересылки пчел.

Сейчас дирекция местной "Укрпочты" продолжает проверку.

Как сообщал "Телеграф", прошлой зимой "Укрпочта" попала в скандал грузовиком на лысой резине в снегу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 219

Все по теме:

Закарпатье, Пчелы, Укрпочта, Гибель, Посылки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 "Опозорились на 7-й год войны": жители Луганска требуют трибунал для боевиков "ЛНР"
05 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание
Убивший учителей и школьников казанский стрелок сделал признание
Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19
Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
Кремлевский колокол звонит по каждому: как Путин убивает оппозицию и держит в страхе всю Россию
Кремлевский колокол звонит по каждому: как Путин убивает оппозицию и держит в страхе всю Россию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь