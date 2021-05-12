Скандал вокруг гибели миллиона пчел получил продолжение

Пчелы из Иршавы и Виноградова (Закарпатская область), которых 11 мая отправили "Укрпоштой" в количестве 8 миллионов, с маткой и специальным расплодом, погибли из-за повышения температуры.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола в Facebook.

"То, что произошло, - произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до +27 °С и выше", - написал он.

При этом, как отметил Глагола, перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями.

"Также следует понимать, что грузовики, которыми "Укрпочта" перевозит отправления, не абсолютно герметичные - там есть доступ воздуха", - пояснил журналист условия пересылки пчел.

Сейчас дирекция местной "Укрпочты" продолжает проверку.

Как сообщал "Телеграф", прошлой зимой "Укрпочта" попала в скандал грузовиком на лысой резине в снегу.