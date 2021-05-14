Вошли во вкус: сковавшая себя цепью пара из Харькова не собирается ее снимать

Пара влюбленных Александр и Виктория из Харькова, сковавшие себя цепью в День святого Валентина на три месяца, несмотря на окончание срока эксперимента, не готовы снять цепи.

Об этом сообщает ТСН.

Свое решение быть скованными и в дальнейшем пара объясняет тем, что решили цепь продать на аукционе и даже ведут об этом переговоры. Молодые люди готовы расписаться и узаконить свои отношения в ЗАГСе - Саша сделал предложение Виктории и она согласилась.

О своем решении приковаться пара не жалеет, в реестре рекордов зафиксировали, что все пломбы остались целы. И даже нить, которая удерживала пломбу, протерлась, поэтому эксперт повесит новую, чтобы фиксировать продолжение рекорда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за парой, сковавшей себя цепью в Харькове, можно следить онлайн.