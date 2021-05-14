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После раскрытия схем чиновников в Киеве наконец демонтируют нелегальные МАФы (фото)

После раскрытия схем чиновников в Киеве наконец демонтируют нелегальные МАФы (фото)
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Киеве начали масштабные работы по демонтажу МАФов в подземных переходах. 

Об этом сообщает телеграм-канал "Київ Оперативний". 

"Вот странность - сразу после новости Киевской городской прокуратуры о схематозе ряда чинуш с МАФами в переходах - начались массовые демонтажи", - говорится в сообщении. 

В прокуратуре Киева сообщили, что схему по незаконной аренде торговых точек в подземных переходах "крышевала" группа из около 20 лиц, в число которых входит бывший народный депутат, а также бывшие и действующие депутаты Киевского горсовета. 

Отмечается, что КГГА передала 228 переходов "инвесторам", которые должны были проводить ремонтные работы в переходах, а также бороться со стихийной торговлей. При этом им давалась возможность устанавливать МАФы в любом количестве и без ограничений. 

"Инвесторы" торговлю организовали, но ремонтные работы проводить не стали. 

В 2016 году, эти договора были признаны незаконными, однако члены группировки продолжали заниматься вымогательством в обмен на лоббирование их деятельности и нелегальное подключение к коммунальным электросетям. 

Во время обысков, правоохранители изъяли около 350 тысяч долларов, из которых 250 - у бывшего нардепа. 

Как сообщалось ранее, Киевская прокуратура устроила обыски в КП "Киевский метрополитен". Причиной стало возможное уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь.

Кроме того, сотрудники прокуратуры нагрянули с обысками на коммунальное предприятие "Киевавтодормост".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Коррупция, МАФы.
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