"Кто ей доверил ребенка?" Неадекватная пара с коляской "прославилась" в Одессе (видео)

В Одессе в парку на Старосенней площади были замечены "родители года".

На кадрах, распространенных в местных телеграм-каналах заметно, что мать укачивала ребенка, находясь явно в "неадеквате", возможно, в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

В телеграм-канале "Новости Одесса" также указали на то, что младенец в коляске лежит на животе, то есть вниз лицом.

Как сообщает телеграм-канал "Одесса INFO", после того, как видеозаписи разлетелись по сети, множество неравнодушных жителей города обратились в полицию. Так что родителям ребенка пришлось пообщаться с правоохранителями, но о дальнейшем развитии истории не сообщается.

Пользователей сети ситуация возмутила.

Как сообщалось ранее, в Одессе мать заявила в полицию, что сосед изнасиловал ее трехлетнего ребенка, но позже у нее пришлось забрать детей.