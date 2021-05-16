Взрыв столетнего элеватора в Харькове показали на видео с высоты

В сети показали кадры взрыва заброшенного здания элеватора в Харькове в районе Южного вокзала, снятые с дрона.

Кадрами взрыва и падения в воскресенье 16 мая поделились в YouTube-канале "Где в Харькове".

Видео с места событий, снятое с дрона:

Отметим, на месте разрушенного здания планируется строительство жилого микрорайона.

Взорванное здание не использовалось с 1995 года и было в аварийном состоянии. В последние годы элеватор облюбовали бомжи и наркоманы. Также он был популярным местом среди руферов, один из которых в 2016 году упал со стены во время того, как хотел сделать селфи.

Напомним, в октябре 2020 в сети показали видео, момента взрыва здания возле элеватора в Харькове.