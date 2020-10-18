Взрыв элеватора в Харькове сняли на видео с высоты

В сети появляется все больше видео, на которых показан момент взрыва здания возле элеватора в Харькове.

Момент взрыва здания возле элеватора в Харькове засняли с дрона.

Кадрами с места делится паблик "Харьков 1654" в соцсети Фейсбук.

Отметим, что здание не взорвалось полностью, стены остались стоять на месте. На сегодня попыток больше не будет.

В ГСЧС говорят, что другие строения будут взрывать постепенно, но о датах работ пока не сообщают.

Телеграм-канал BEXA сообщает, что на взрыв пришли посмотреть множество харьковчан. На кадрах из видео заметно, что правилами соблюдения социальной дистанции они пренебрегли. Также немногие из них носили маски.

"Нам и концертов Поляковой не надо, достаточно объявить о взрыве старого здания - людей много, не расходятся, стоят плечо к плечу", - говорится в сообщении.

Элеватор не используется с 1995 года. Здание находится в аварийном состоянии и постепенно разрушается. За это время он стал притоном для бомжей и наркоманов.

Также он снискал популярность среди руферов. Один из них в 2016 году сорвался со стены в попытках сделать селфи. После падения с высоты в 50-60 метров, он погиб на месте.