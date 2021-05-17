Киев готовится к серьезным испытаниям: КГГА мобилизовала гидрослужбы перед неделей дождей

Власти Киева в понедельник, 17 мая, сообщили, что перед ожидаемой дождливой неделей бригады гидрослужб города начали работать в усиленном режиме.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба КГГА.

"По прогнозам синоптиков, неделя с 17 по 24 мая должна быть дождливой. Возможное количество осадков - около 37-40 мм (составляет 60% месячной нормы). Предупреждают и о залповых грозовых дождях", - говорится в сообщении.

В связи с этой информацией бригады гидрослужб столицы начали работать в усиленном режиме.

"В частности, очищают смотровые колодцы, чистят решетки водостоков, ремонтируют ливнеприемники. Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина. Она сочетает функции илососа и гидромонитора. Для расчистки колодцев используют другую спецтехинку - механизмы для очистки колодцев и прицепы", - говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, всего к работам привлечены 32 единицы спецтехники.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. В общем КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе сообщала, что в понедельник циклон принесет в Украину небольшое понижение температурі воздуха и дожди с грозами.