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В Запорожской области мужчина устроил стрельбу из ружья: есть пострадавшие

В Запорожской области мужчина устроил стрельбу из ружья: есть пострадавшие
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В Запорожской области в пгт Кирилловка произошло ЧП: на бульваре Примоський неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья. В результате пострадали двое человек.

Об этом 17 мая сообщили в ГУ Нацполиции Запорожья.

Примерно в 1 ночи в полицию сообщили о происшествии. На место сразу направили оперативников и патрульных, а также задействована операция "Перехват".

По данным следователей, в пгт Кирилловка между двумя компаниями возник конфликт, в результате чего произошла драка и стрельба. Ранения получили двое мужчин 2002 и 1975 года рождения, которые являются жителями Запорожья. Их доставили в больницу и оказали помощь.

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После около 45 часов розысков на 435 километре автодороги Харьков-Симферополь задержали грузовой автомобиль "Газель", в котором и ехал подозреваемый.

Виновником инцидента оказался жителем Днепропетровщины 1987 года рождения. Фигурант задержан, а его оружие изъяли и завели на него дело.

Напомним, что 16 мая в столице Украины пассажир маршрутки начал стрелять по водителю из-за замечания. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Запорожье, Стрельба, Кирилловка.
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