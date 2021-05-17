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В киевском метро - ЧП: на 4-х станциях пришлось остановить движение поездов

В киевском метро - ЧП: на 4-х станциях пришлось остановить движение поездов
13:30 Сегодня Телеграф

В понедельник, 17 мая, на "красной" ветке метрополитена Киева на рельсы упал паассажир и попал под поезд. В итоге пришлось останавливать движение поездов на станциях - "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

ЧП произошло на станции "Арсенальная". На месте происшествия работают медики и правоохранители.

"Красная ветвь": поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная", - говорится в сообщении.

Сотрудница киевского метрополитена и пассажирка устроили эпичную драку: видео бурно обсуждают в сети

На данный момент станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве на станции метро "Бабушкинская" мальчик, возрастом около десяти лет, свалился на рельсы

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Метро, ЧП, Поезда.
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