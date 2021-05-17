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Понедельник, 17.05.2021
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ЧП в киевском метро: появились фото, видео и детали "затора" на "Арсенальной"

ЧП в киевском метро: появились фото, видео и детали "затора" на "Арсенальной"
14:58 Сегодня Телеграф

В понедельник, 17 мая, под колеса поезда метро Киева на станции "Арсенальная" попал 19-летний парень.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева, сотрудники которой работали на месте и помогали парню выбраться из-под поезда.

После падения на рельсы парню зажало ноги.

Спасатели с помощью домкрата приподнял переднюю часть поезда и освободили конечности пострадавшего, - говорится в сообщении.

После того, как парня удалось достать из железного плена, с помощью медицинских носилок 19-летнего пострадавшего спасатели передали медицинским работникам.

Спасение пассажира в метро

Выяснением обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве на станции метро "Бабушкинская" мальчик, возрастом около десяти лет, свалился на рельсы

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 310

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Киев, Метро, ЧП, Фото, Арсенальная.
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