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На вокзале в Днепре полицейский избил парня без маски: видео разгневало сеть

На вокзале в Днепре полицейский избил парня без маски: видео разгневало сеть
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф

В Днепре на автовокзале произошло ЧП: полицейский до сотрясения мозга избил парня, который был без маски.

Об этом 17 мая сообщили местной Фейсбук-группе.

По предоставленным данным, парня задержали за отсутствие маски. Сообщается, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик.

Впоследствии парня госпитализировали в больницу с сотрясением.

Видео с места событий:

В сети данный инцидент не остался без внимания.

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Кадры снятые очевидцем разгневали пользователей.

"Убирать их сразу с работы, таких коновалов держать в полиции-конешно нет! Если из-за маски так поиздевались над человеком, а если что другое.......? Наказать по полной программе и их начальников, а мы ждем защиты-Господи! Да это просто ужас!", — написала пользователь Вера.

"Я не понимаю, в полицию, что весь зброд берут?", — прокомментировали видео Ольга.

скрин

скриншот

Напомним, что в Мариуполе в ночь с 15 на 16 мая две девочки избили свою 15-летнюю подругу. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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