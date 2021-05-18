Обыски у соседей Кличко: открылись новые подробности (фото)

В СБУ назвали причину обысков в доме, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обыски проводились в ходе операции по разоблачению масштабной схемы контрабанды топлива в Украину из Беларуси и РФ.

"В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 годов реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рисковости". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Указано, что это "предприятие" не имеет производственных мощностей и фактически поставляемый товар перерабатывался на кустарных мини-НПЗ, а затем сбывался за наличку без оформления соответствующих документов.

У соседей Кличко было изъято документацию и печатки 68 юрлиц, ноутбуки и электронную технику, а также неучтенные денежные средства.

Как сообщалось ранее, Кличко ранее заявил, что видел на камерах наблюдения, что изначально сотрудники СБУ пришли к его дверям, но затем спустились на несколько этажей ниже.