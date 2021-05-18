В сеть попало предсмертное видео с подростком, который покончил с собой после смерти родителей

Перед тем как прыгнуть с моста в Киеве, 15-летний Денис Родиков предупреждал, что хочет покончить с собой.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киевской области.

Как оказалось, о намерении убить себя, парень снял ролик, который выложил в соцсети.

"Не из-за школы я так решил поступить", - говорит на видео подросток.

Кроме того, до злосчастного шага с моста, парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

"В Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", утром во вторник, 18 мая, от полученных травм после падения с киевского моста 15-летний Денис Родиков умер в больнице.