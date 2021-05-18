В патрульной полиции Днепра разгорается скандал: коп обвинил коллег в избиении (видео)

Сотрудник патрульной полиции Днепра Максим Калиняк завил о том, что на него совершили нападение трое его коллег.

Соответствующее видео он выложил у себя в YouTube.

По его словам, нападение произошло в конце смены, когда он сдал оружие.

Калиняк утверждает, что к избиению причастен замначальника Управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслав Маслюк и еще двое сотрудников полиции.

Причиной нападения он называет свои намерения поехать в Киев 18 мая, чтобы доложить от нарушениях, которые он якобы зафиксировал в областном управлении.

По его словам, видеозаписи нападения будут удалены, но сообщил, что у него есть свидетели.

Пострадавшего забрала с места происшествия скорая помощь.

Как сообщалось ранее, в Днепре полицейский на вокзале избил парня, который был без маски.