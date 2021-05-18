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В патрульной полиции Днепра разгорается скандал: коп обвинил коллег в избиении (видео)

В патрульной полиции Днепра разгорается скандал: коп обвинил коллег в избиении (видео)
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Сотрудник патрульной полиции Днепра Максим Калиняк завил о том, что на него совершили нападение трое его коллег. 

Соответствующее видео он выложил у себя в YouTube. 

По его словам, нападение произошло в конце смены, когда он сдал оружие. 

Калиняк утверждает, что к избиению причастен замначальника Управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслав Маслюк и еще двое сотрудников полиции. 

Причиной нападения он называет свои намерения поехать в Киев 18 мая, чтобы доложить от нарушениях, которые он якобы зафиксировал в областном управлении. 

По его словам, видеозаписи нападения будут удалены, но сообщил, что у него есть свидетели.

Пострадавшего забрала с места происшествия скорая помощь. 

 Как сообщалось ранее, в Днепре полицейский на вокзале избил парня, который был без маски.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 376

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Днепр, Нацполиция.
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