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Глумление над гражданством: выбросившая украинские паспорта харьковчанка угодила в базу "Миротворца" (фото)

Глумление над гражданством: выбросившая украинские паспорта харьковчанка угодила в базу "Миротворца" (фото)
11:17 Сегодня Телеграф Фото: Людмила Чмулева

Жительницу Харькова Людмилу Чмулеву которая 18 мая устроила грандиозный скандал из-за того, что она с сестрой и ее детьми не смогли улететь в турецкий город Стамбул, занесли в базу Миротворца.

Об этом говорится на сайте Миротворца.

По данным центра женщина 1985 года рождения проживает в Донецкой области в городе Горловка.

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В Миротворец ее занесли за демонстративное публичное глумление над гражданством Украины, а также за вовлечение малолетних детей в антиукраинскую акцию.

Людмила Чмулева из Харькова выбросила паспорта Украины с детьми и попала в базу Миротворца

Людмилу Чмулеву характеризуют как участницу актов гуманитарной агрессии против Украины.

Напомним, что 18 мая Людмила Чмулева сообщила о намерении подавать в суд на издание, которое опубликовало новость о ее поступке, и сообщила, что видео фейковое и якобы было смонтировано из разных страниц.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Харьков, Паспорт, Миротворец, Людмила Чмулева.
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