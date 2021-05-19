Глумление над гражданством: выбросившая украинские паспорта харьковчанка угодила в базу "Миротворца" (фото)

Жительницу Харькова Людмилу Чмулеву которая 18 мая устроила грандиозный скандал из-за того, что она с сестрой и ее детьми не смогли улететь в турецкий город Стамбул, занесли в базу Миротворца.

Об этом говорится на сайте Миротворца.

По данным центра женщина 1985 года рождения проживает в Донецкой области в городе Горловка.

В Миротворец ее занесли за демонстративное публичное глумление над гражданством Украины, а также за вовлечение малолетних детей в антиукраинскую акцию.

Людмилу Чмулеву характеризуют как участницу актов гуманитарной агрессии против Украины.

Напомним, что 18 мая Людмила Чмулева сообщила о намерении подавать в суд на издание, которое опубликовало новость о ее поступке, и сообщила, что видео фейковое и якобы было смонтировано из разных страниц.