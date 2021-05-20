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Четверг, 20.05.2021
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В День вышиванки во Львове отметились странной акцией (фото)

В День вышиванки во Львове отметились странной акцией (фото)
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Сегодня, 20 мая, во Львове скульптуры античных богов одели в вышиванки. Эта традиция в городе сохраняется уже более десяти лет. Так украшают город ко Дню вышиванки.

Скульптуре Нептуна, которая стоит на площади Рынок, подобрали оригинальный наряд: белую рубашку и джинсовые шорты. Также не забыли и про карантинные меры и одели античному богу маску.

Львовяне в соцсетях публикуют фото "нарядных" скульптур античных богов.

Фото Нептуна в Фейсбуке постит пользователь Игорь Зинкевич

"День вышиванки во Львове", - подписал он публикацию.

Фонтан "Нептун" – привлекательная достопримечательность Львова, приносящая эстетическое удовольствие местным жителям и гостям города.

"Нептун" - один из четырех фонтанов, расположенных по одному на каждом углу площади Рынок. Это четыре ампирных фонтана начала ХІX века с фигурами греко-римских богов — Нептуна, Дианы, Адониса и Амфитриты. Все — работы талантливого мастера Витвера — восстали на площади 200 лет назад. Все фонтаны были установлены в 1793 г. На Рынке есть еще один Нептун, или, как его чаще называют, Посейдон. На каменном фасаде Посейдон мчится на морских лошадях.

Напомним, в третий четверг мая украинцы отмечают  Всемирный день вышиванки.  Украинская вышиванка хранит историю и традиции нашего народа. Вышитые рубашки издавна помогали украинцам сохранить свою идентичность.

Этот праздник не является официальным. В День вышиванки люди по всем миру надевают украинские национальные костюмы, приходят в них на работу.

Предлагаем вам поздравить своих близких с этим праздником. "Телеграф" собрал подборку картинок и открыток на русском и украинском языках.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Львов, Вышиванка, День вышиванки.
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