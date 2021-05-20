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Отказал двигатель над Черным морем: в МАУ рассказали подробности аварийной посадки пассажирского "Боинга"

Отказал двигатель над Черным морем: в МАУ рассказали подробности аварийной посадки пассажирского "Боинга"
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф

В пресс-службе МАУ, самолет которой сообщением Стамбул - Киев сегодня в 15:45 совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы из-за отказа двигателя над Черным морем, рассказали подробности случившегося.

По информации авиакомпании, экипаж рейса PS712 опытный и сработал профессионально, так как много раз отрабатывал подобные ЧП на тренажерах. Все действия пилотов были выполнены “в соответствии с требованиями авиационной безопасности и безопасности полетов".

Что же касается пассажиров, практически все ехали из Стамбула в Украину. Сейчас они находятся в аэропорту Одессы в ожидании дополнительного самолета Embraer 190, который вылетит в Киев в 21:10.

Ранее мы сообщали, что российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Киев, Одесса, МАУ, Стамбул, Аварийная посадка.
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