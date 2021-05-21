В Чернигове разоблачили масштабную ботоферму, сеющую панику и фейки по указанию РФ (фото)

В Чернигове сотрудники СБУ пресекли работу ботофермы, исполнители которой использовали около 2500 бот-аккаунтов под кураторством организаторов с РФ.

Об этом 21 мая сообщили в СБУ.

Работниками спецслужбы было установлено, что через ботоферму преступники занимались распространением фейковой информации для создания паники среди населения. Они размещали сообщения дискредитирующие власти Украины и призывающие к свержению строя конституции. Ботами также распространялась фейковая информация про минирование объектов инфраструктуры.

Исполнителями был задействован специальный аппаратно-программный комплекс, с помощью которого и осуществляли сделки через платежные системы.

При обыске по месту жительства одного из организаторов СБУ нашли:

7 16-ти канальных GSM-шлюзов,

2 SIM-банки по 128 карточек каждый,

370 сим-карт мобильного оператора РФ;

3 ноутбука, которым и управляли ботофермой.

На данный момент расследование по данному делу продолжается.

Фото с места обысков:

Напомним, что 17 мая в Кировоградщине СБУ пресекли деятельность преступной группы, которая изготавливала и продавала нефтепродукты сомнительного качества без разрешения.