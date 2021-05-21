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В Чернигове разоблачили масштабную ботоферму, сеющую панику и фейки по указанию РФ (фото)

В Чернигове разоблачили масштабную ботоферму, сеющую панику и фейки по указанию РФ (фото)
14:52 Сегодня Телеграф

В Чернигове сотрудники СБУ пресекли работу ботофермы, исполнители которой использовали около 2500 бот-аккаунтов под кураторством организаторов с РФ.

Об этом 21 мая сообщили в СБУ.

Работниками спецслужбы было установлено, что через ботоферму преступники занимались распространением фейковой информации для создания паники среди населения. Они размещали сообщения дискредитирующие власти Украины и призывающие к свержению строя конституции. Ботами также распространялась фейковая информация про минирование объектов инфраструктуры. 

Исполнителями был задействован специальный аппаратно-программный комплекс, с помощью которого и осуществляли сделки через платежные системы.

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При обыске по месту жительства одного из организаторов СБУ нашли:

  • 7 16-ти канальных GSM-шлюзов,
  • 2 SIM-банки по 128 карточек каждый,
  • 370 сим-карт мобильного оператора РФ;
  • 3 ноутбука, которым и управляли ботофермой.

На данный момент расследование по данному делу продолжается.

Фото с места обысков:

В Чернигове сотрудники СБУ пресекли работу ботофермы, исполнители которой использовали около 2500 бот-аккаунтов под кураторством организаторов с РФ.

сотрудники СБУ пресекли работу ботофермы

Чернигов СБУ ботоферма

Напомним, что 17 мая в Кировоградщине СБУ пресекли деятельность преступной группы, которая изготавливала и продавала нефтепродукты сомнительного качества без разрешения.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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СБУ, Чернигов, Ботоферма.
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