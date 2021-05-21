В Харькове мужчина в маске и с битой в руках феерично "отомстил" работникам облэнерго (видео)

В Харькове, в Индустриальном районе, во время обрезки деревьев незнакомец напал на автовышку, принадлежащую АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковоблэнерго".

Так, 19 мая, бригада "Харьковоблэнерго" работала на улице Луи Пастера, когда неизвестный мужчина вышел из машины и подошел к ним. Внезапно он начал трощить бейсбольной битой служебный транспорт электриков. После этого он вернулся к машине и уехал с места происшествия.

В результате нападения были повреждены правая фара, зеркала и стекло двери с правой стороны автомобиля, а также капот и правое крыло. Сами работники не пострадали.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента нападения на работников дорожной службы в Киеве в среду, 21 апреля, в результате чего огнестрельное ранение получил один из коммунальщиков.