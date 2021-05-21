"Народ платит налоги без перебоев": в сети бурно обсуждают новую поломку моста Кличко (фото)

На "мосту Кличко", между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в Киеве, снова меняют смотровые стекла.

Об этом сообщается в Telegram-канале Klimenko Time.

Так, на опубликованных кадрах видно, что смотровые стекла меняют сразу целая бригада коммунальщиков. Это уже похоже на анекдот.

"Замен уже было столько, что на одних только этих тендерах можно намутить себе на президентскую предвыборную кампанию", - отмечают в Telegram-канале.

"Ничего страшного, народ платит налоги без перебоев. Деньги есть!", "Ура. Хай жывэ вэликэ будивныцтво)))", "Это не обзорные, а позорные стекла", "Ногами затоптали - на замену", - пишут в комментариях.

Отметим, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", был открыт 25 мая 2019 года в рамках празднования Дня Киева. Мост построен с бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

Как сообщал "Телеграф", ранее на этом мосту нашли лопнувшее стекло секции освещения на перилах.