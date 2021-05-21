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Весь пол залит кровью: под Харьковом пострадавший в ДТП избил врача и медсестру (фото)

Весь пол залит кровью: под Харьковом пострадавший в ДТП избил врача и медсестру (фото)
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф

Сегодня, 21 мая, в Чугуеве Харьковской области произошла драка в больнице. 

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, на медиков напали пострадавший в ДТП и его брат, которые устроили настоящий погром, после чего избили врача и медсестру. 

Копы говорят, что произошло это около полуночи в приемном отделении. Агрессор обратился к медикам после аварии с травмой ноги. С места ДТП его увез брат, который требовал врачей немедленно оказать помощь его родственнику.

Впрочем, сделать это, по информации полиции, было невозможно. Как раз в этот момент дежурный врач и медсестра спасали другого пациента с более серьезной травмой и попросили приехавших мужчин немного подождать. 

В больнице говорят, что оба мужчины вели себя неадекватно: кричали, требовали внимания и на лицо были все признаки алкогольного опьянения. 

Конфликт перерос в драку: копы говорят, что пациент с травмой ноги ударил врача, медсестру и начал громить все вокруг, после чего уехал из больницы.

В больнице сразу же вызвали полицейских, которые сразу же отыскали 26-летнего дебошира. Копы говорят, что он был пьян и пройти алкотест отказался. 

В результате в его отношении открыли сразу несколько уголовных производств. За нарушение правил дорожного движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, управление транспортным средством без документов и хулиганство жителю Харьковской области грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове, в Индустриальном районе, во время обрезки деревьев незнакомец напал на автовышку, принадлежащую АО "Харьковоблэнерго".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 432

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Нападение, Медики, Дебош, Чугуев, Харьковщина.
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