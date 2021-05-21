"Они ходят и занимаются ху*ней": в Харькове девушка отличилась резким высказыванием о параде вышиванок (видео)

В Харькове в пятницу, 21 мая, ко Дню вышиванки был проведен тематический марш. Однако не обошлось и без происшествий.

Во время марша репортер подошел к одной из жительниц города и попросил ее прокомментировать происходящее. Та в свою очередь назвала марш "отвратительным".

По ее словам, слоган "Слава Украине - Героям слава" является якобы нацистским, а собравшихся людей она назвала "быдлом".

Девушка выразила мнение, что участники акции имеют низкий доход и вместо того, чтобы саморазвиваться и восстанавливать экономику "занимаются ху**ей".

Соответствующие кадры были выложены в телеграм-канале "Труха".

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Позже там обнародовали некоторые подробности об этой особе.

Девушку зовут Евгения, он уроженка села Ртищевка Чугуевского района. Она училась в университете им. Каразина на факультете международных отношений, но так и не получила диплом.

А судя по обнародованным там скриншотам, сейчас она "работает" отнюдь не по специальности.

Как сообщалось ранее, в скандал в День вышиванки угодил и президент Владимир Зеленский.