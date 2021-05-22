"Форель можно запускать": В Киеве вместо шоссе образовалась бурная река (видео)

В субботу, 22 мая, в Киеве, вероятно в ходе испытаний теплосетей, прорвало очередную трубу, в результате чего вода затопила и бурным потоком течет по Зализнычному шоссе, из-за чего дорога превратилась в подобие реки.

Об этом пишет Telegram-канал "Київ Оперативний".

"Похоже, что на Зализнычном шоссе планируется открытие какого-то нового водохранилища. Если клиренс не очень высок - лучше сюда не ехать", - говорится в заметке, сопровождающей видео ЧП.

Пользователи соцсети иронизируют, что теперь в новообразовавшуюся реку можно запускать рыбу, и хоть и не морской курорт, но "тоже неплохо".

Как сообщалось, в Киеве проходят испытания тепловых сетей и в последние дни уже в нескольких местах произошли подобные ЧП.

Так, 20 мая возле станции метро "Демеевская" образовался "гейзер" из кипятка, камни от которого "открытия" которого побили близлежащие автомобили.

В тот же день на станции метро "Черниговская" прорвало трубу горячего водоснабжения, в результате чего затопило пешеходный тротуар, образовав своеобразный резервуар с кипятком.