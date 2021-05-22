"Ты на Украине находишься": в Киеве силовики задержали демонстранта, устроившего фекальный протест возле посольства Беларуси (видео)

В Киеве активист устроил перформанс у посольства Беларуси.
Вместе со своими товарищами он привез несколько мешков с навозом и пытался перебросить их на территорию посольства.
Молодого человека быстро задержали правоохранители, но часть "груза" было доставлено по адресу.
Этой акцией гражданин Беларуси собирался привлечь внимание к событиям в его стране, а также ко смерти политзаключенных в тюрьмах.
Теперь ему грозит депортация.
Кадрами с акции и моментом задержания поделился телеграм-канал "Украина 24/7".
В сети пользователи обратили внимание на слова правоохранителя.
Как сообщалось ранее, в России, неподалеку от Таганрога, во время работ в сточном коллекторе произошел выброс метана. Вследствие происшествия погибли 11 человек, еще 4 находятся в реанимации. Основными версиями называются нарушение правил техники безопасности и износившееся оборудование.