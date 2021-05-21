Гибель 10 рабочих в Ростовской области: власти назвали виноватых в трагедии

Неподалеку от российского Таганрога (Ростовская область) во время проведения работ в сточном коллекторе произошел выброс метана из-за чего 10 человек погибли.

Об этом сообщает РБК.

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка, в настоящее время известно о десяти погибших, еще 8 человек были доставлены в больницу.

"Трех человек госпитализировали в терапевтическое отделение, пятерых — в реанимацию. Они находятся в состоянии разной степени тяжести", - рассказал мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

По его словам, пока трудно сказать, всех ли людей извлекли из коллектора.

В СК Ростовской области уточняют данные о количестве погибших и пострадавших.

По данным местных властей причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности.

В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура из-за гибели 10 рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом. Причиной гибели людей стало несоблюдение правил техники безопасности, объявили власти. — РБК (@ru_rbc) May 21, 2021

Напомним, в Пермском крае ученик старших классов перерезал горло учительнице.

Позже стало известно, что он долго готовился к нападению и даже признавался знакомому, что хочет кого-то убить.