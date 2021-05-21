Скачать
Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
Весь пол залит кровью: под Харьковом пострадавший в ДТП избил врача и медсестру (фото)
Весь пол залит кровью: под Харьковом пострадавший в ДТП избил врача и медсестру (фото)
Затишье на Ближнем Востоке: в Израиле перемирие "отметили" стрельбой, а в Газе - фейерверком
Затишье на Ближнем Востоке: в Израиле перемирие "отметили" стрельбой, а в Газе - фейерверком
Украина начнет вакцинировать от Covid-19 жителей оккупированного Донбасса
Украина начнет вакцинировать от Covid-19 жителей оккупированного Донбасса

Гибель 10 рабочих в Ростовской области: власти назвали виноватых в трагедии

Гибель 10 рабочих в Ростовской области: власти назвали виноватых в трагедии
Обновлено 19:16 Сегодня Телеграф

Неподалеку от российского Таганрога (Ростовская область) во время проведения работ в сточном коллекторе произошел выброс метана из-за чего 10 человек погибли

Об этом сообщает РБК

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка, в настоящее время известно о десяти погибших, еще 8 человек были доставлены в больницу. 

"Трех человек госпитализировали в терапевтическое отделение, пятерых — в реанимацию. Они находятся в состоянии разной степени тяжести", - рассказал мэр Таганрога Андрей Лисицкий. 

По его словам, пока трудно сказать, всех ли людей извлекли из коллектора. 

В СК Ростовской области уточняют данные о количестве погибших и пострадавших. 

По данным местных властей причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности.

Напомним, в Пермском крае ученик старших классов перерезал горло учительнице

Позже стало известно, что он долго готовился к нападению и даже признавался знакомому, что хочет кого-то убить

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 281

Все по теме:

Россия, Ростовская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После пресс-конференции Зеленского в Украине предъявили условие России
02 "Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
03 "Хорошая работа пиарщиков": у Путина подкололи Зеленского за "косоворотку"
04 Бьют рекорды по просмотрам в YouTube: как выступили представительницы Сербии на "Евровидении-2021" (видео)
05 Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зато в &quot;родной гавани&quot;: в Севастополе важный городской перевозчик оказался по уши в долгах
Зато в "родной гавани": в Севастополе важный городской перевозчик оказался по уши в долгах
Сменили скальпель на швабру: сеть шокировало &quot;ноу-хау&quot; российских хирургов во время операции (видео)
Сменили скальпель на швабру: сеть шокировало "ноу-хау" российских хирургов во время операции (видео)
Трагедия в Ростовской области: 10 рабочих смертельно отравились газом во время работы в коллекторе
Трагедия в Ростовской области: 10 рабочих смертельно отравились газом во время работы в коллекторе
Неожиданный уход одной из финалисток &quot;Холостяка-11&quot;: кто покинул проект (фото)
Неожиданный уход одной из финалисток "Холостяка-11": кто покинул проект (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь