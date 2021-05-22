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Стрельба в Умани: неизвестный ранил двух хасидов и сбежал с места происшествия

Стрельба в Умани: неизвестный ранил двух хасидов и сбежал с места происшествия
Обновлено 21:44 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Умани на улице Софии Петровской произошла стрельба, в ходе которой ранения получили двое граждан Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области. 

В сообщении говорится, что сообщение о стрельбе поступило около 15:00. 

Двух пострадавших госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские занимаются поисками злоумышленника, который скрылся с места происшествия. 

Его личность и все детали происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.  

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный житель Троещины выбросил из окна седьмого этажа кошку и котят. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. 

А в Харьковской области пострадавший в ДТП мужчина избил медсестру и врача, а также устроил погром в больнице.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Черкасская область, Стрельба, Умань, Нацполиция.
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