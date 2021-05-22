Стрельба в Умани: неизвестный ранил двух хасидов и сбежал с места происшествия

В Умани на улице Софии Петровской произошла стрельба, в ходе которой ранения получили двое граждан Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

В сообщении говорится, что сообщение о стрельбе поступило около 15:00.

Двух пострадавших госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские занимаются поисками злоумышленника, который скрылся с места происшествия.

Его личность и все детали происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.

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