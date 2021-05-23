"Второй все": В Харькове взорвали многоэтажное здание заброшенного элеватора (видео)

В Харькове в районе Южного вокзала продолжают взрывать здания старинного элеватора. 16 мая произошел подрыв самого высокого здания элеваторного комплекса - 60-метровой башни, в которой непосредственно располагались механизмы элеватора.

Сегодня, 23 мая, произошел еще один взрыв - на территории элеватора обвалилась многоэтажное здание.

Видео демонтажа публикует Харьковский паблик "ВЕХА" в своем Телеграмм-канале.

"Вместо элеватора - развалины. Это руины двух зданий. Тут уже работает техника, расчищается территория и продолжаются подготовительные работы по строительству домов", - сообщается в публикации.

Какой именно взрывчаткой демонтировали здание — подрядчики не разглашают.

Напомним, этот элеватор находится в центре города и на его месте планируют построить жилой комплекс.

Долгие годы элеватор был одним из самых известных заброшенных зданий Харькова. Он стал пристанищем для бомжей и наркоманов. Кроме того, его облюбовали руферы. В 2016 году 22-летний экстремал в попытке сделать селфи сорвался со стены и разбился насмерть. После этого инцидента на элеватор стало практически невозможно попасть.

Отметим, в октябре 2020 в сети показали видео, момента взрыва здания возле элеватора в Харькове.