В Умани задержали стрелка, ранившего двух хасидов: он также оказался гражданином Израиля (фото)

Уманские полицейские задержали мужчину, ранившего в субботу, 22 мая, в местной гостинице двух хасидов - граждан Израиля. Им оказался их 22-летний соотечественник.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба полиции Черкасской области на своей странице в соцсети Facebook.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, который прибыл в Умань", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что в здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу: "Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей".

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

Все собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, 21 мая в Киеве на Верховинной неподалеку от супермаркета произошла стрельба в ходе которой пострадал военный ВСУ.