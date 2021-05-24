В Киеве на "новом" Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода (видео)

В Киеве на Шулявском мосту после недавнего ремонта из-под асфальта пошла вода.

Об этом 24 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Киев оперативный".

На записи видно, как невысокий фонтанчик появился прямо посреди дороги и пока не мешает движению.

В коммунальных службах пока на этот инцидент не отреагировали.

Видео с места событий:

Отметим, на данный момент реконструкцию киевского Шулявского моста официально продлили до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что 22 мая, в Киеве, прорвало очередную трубу, в результате чего вода затопила Зализнычное шоссе, из-за чего дорога превратилась в подобие реки.

20 мая неподалеку от метро "Демеевская" в Киеве произошел прорыв трубы в результате чего пострадало множество машин и появилась большая яма.