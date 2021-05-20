Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва "фонтана" кипятка в Киеве

После прорыва трубы, который произошел неподалеку от метро "Демеевская" в Киеве 20 мая, пострадало множество машин и появилась большая яма.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа", сняв на фото последствия ЧП.

Как можно видеть на снимках, более чем на десятке автомобилей выбило стекла, многим так же основательно "помяло" капоты.

Работники коммунальных служб перекрыли воду и стали раскапывать трубу, вследствие чего появилась большая яма:

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", сегодня же в Киеве случился и еще один прорыв трубы горячего водоснабжения - кипятком затопило и пешеходный тротуар у метро "Черниговская" на левом берегу столицы.