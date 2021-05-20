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Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва "фонтана" кипятка в Киеве

Побитые авто и огромный котлован: эксклюзивные фото последствий прорыва "фонтана" кипятка в Киеве
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Котлован на месте прорыва трубы на Демеевской 20.05.2021 (фото - telegraf.com.ua)

После прорыва трубы, который произошел неподалеку от метро "Демеевская" в Киеве 20 мая, пострадало множество машин и появилась большая яма.

На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа", сняв на фото последствия ЧП.

В центре Киева авто ушло под землю из-за мощного ливня (фото)

Как можно видеть на снимках, более чем на десятке автомобилей выбило стекла, многим так же основательно "помяло" капоты.

Работники коммунальных служб перекрыли воду и стали раскапывать трубу, вследствие чего появилась большая яма:

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", сегодня же в Киеве случился и еще один прорыв трубы горячего водоснабжения - кипятком затопило и пешеходный тротуар у метро "Черниговская" на левом берегу столицы.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Киев, Прорыв, Трубы.
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