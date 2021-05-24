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Понедельник, 24.05.2021
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В Кривом Роге устроили масштабные обыски в горсовете: что известно (фото)

В Кривом Роге устроили масштабные обыски в горсовете: что известно (фото)
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 24 мая, Государственная фискальная служба  (ГФС) проводит обыски в городском совете Кривого Рога. Причиной тому стало то, что чиновников подозревают в незаконных схемах с закупками на 1,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает ГФС в Facebook.

Так, по информации следствия, в 2018-2021 годах чиновники горсовета нагрели руку на тендерных закупках. Речь идет о том, что по большей части тендеры горсовета получали фиктивные фирмы. Общая сумма таких договоров составляет 1 миллиард 700 тысяч гривен.

Обыски в Кривом Роге

Цель обысков на данный момент - найти документы подозрительных закупок и черновые записи коррупционеров.  

Обыски в Кривом Роге

Круг подозреваемых в ГФС замалчивают.

Как сообщал "Телеграф", ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг "маски-шоу" с обысками у себя дома, рассказав, что силовики заявились к его соседям, несколькими этажами ниже. В СБУ позже заявили, что обыски проводились в ходе операции по разоблачению масштабной схемы контрабанды топлива в Украину из Беларуси и РФ.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

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Кривой Рог, Горсовет, Фото, Обыски.
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