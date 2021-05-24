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Дохулиганился: напавшему на женщину-водителя в харьковском трамвае грозит до 5 лет тюрьмы

Дохулиганился: напавшему на женщину-водителя в харьковском трамвае грозит до 5 лет тюрьмы
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф скриншот

Полицейские Харькова установили личность пьяного пассажира, разгромившего трамвай и кидавшегося на водителя из-за того, что его не устроил конечный маршрут. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"22 мая в 22:35 в полицию поступило сообщение от свидетеля происшествия о том, что в трамвае по улице Плехановской один из пассажиров устроил ссору и разбил стекло в вагоне… На месте происшествия с заявлением в полицию обратилась 58-летняя женщина - водитель транспортного средства", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 31-летний мужчина.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. "Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", – отметили в ведомстве.

 Как сообщалось, 13 мая пассажир поезда Киев-Трускавец разгромил купе, в котором ехал.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

Все по теме:

Харьков, Полиция, Хулиган, Личность, Трамвай, Уголовное производство.
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