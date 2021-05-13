"Впечатление, что Халк ездил на минеральные воды": пассажир разгромил купе поезда Киев-Трускавец (фото)

Пассажир следовавшего из Киева в Трускавец поезда буквально разгромил купе, в котором ехал.

Об этом пишет в четверг, 13 мая, начальник отдела коммуникаций, маркетинга и обслуживания пассажиров "Укрзалізниці" Александр Шевченко на своей странице в соцсети Facebook.

"Разбитый стол, поврежденная постель, выбитое окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и по дороге сцепился с дементорами ... Но нит. В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда 49 Киев – Трускавец", - написал Шевченко.

Он отметил, что железнодорожники уведомили полицию о произошедшем и нарушитель уже задержан, а поврежденный вагон был отправлен на реставрацию.

Большинство пользователей соцсети считают, что учинивший это пассажир был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, в начале апреля пьяные хулиганы устроиили стрельбу в купе пассажирского поезда № 126 Константиновка – Киев из табельного оружия. Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи.