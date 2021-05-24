"Штормовая волна накатила": по центру Одессы течет огромная "река" (видео)

В понедельник, 24 мая, в исторической части Одессы возле рынка "Привоз" появилась "река".

Видео потопа выложили в Телеграмм-группе "Одесса INFO".

Пользователи пишут, что ЧП произошло из-за порыва трубы. Другие винят в случившемся коммунальщиков, которые делают рядом дорогу и якобы перестарались. Третьи же шутят: мол, штормовая волна накатила.

Отметим, что данный участок затапливает не впервые. Подобный потоп происходил здесь в ноябре прошлого года - тогда здесь тоже прорвало трубу.

Напомним, ранее возле станции метро "Демеевская" в Киеве образовался гейзер. В результате порыва тепломагистрали горячая вода текла рекой по улице и затопила подземный переход. Кроме того, у десятка автомобилей, припаркованных рядом, вылетели или треснули стекла.