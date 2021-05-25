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В Киевской области перекроют две международные трассы: как объехать (карты)

В Киевской области перекроют две международные трассы: как объехать (карты)
08:03 Сегодня Телеграф

В Украине с 25 мая по 1 июня частично перекроют две трассы М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса, на которых временно закроют полосы для движения автотранспорта.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

По данным компании на трассе (М-06) Киев-Чоп перекроют левый проезд на период 25 мая (с 6:00) до 01 июня (17:00).

Проехать будет возможно по одной полосе в обоих направлениях.

Место строительства:

карта

В то же время на трассе (М-05) Киев-Одесса с 25 мая до 01 июня будет перекрыт правый проезд. Автомобили смогут двигаться по левой стороне одной из полос трассы по направлению к Киеву.

Место строительства:

дорога

Напомним, что 1 мая в Днепропетровской области в городе Никополь улица Зеленая местами поросла травой.

3 мая автомобилистка из Одессы рассказала о плачевной ситуации с дорожным покрытием на улице Лиманной.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, Дорога.
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