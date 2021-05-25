Учителей в Крыму обязали "добровольно" голосовать на российских выборах: "Телеграф" получил доказательство

В оккупированном Россией Крыму граждан принуждают к голосованию на выборах в "Госдуму" РФ.

Об этом "Телеграфу" сообщил собственный источник из Феодосии.

На фото переписки работников школы в Вайбере видно, как участники группы сбрасывают скриншоты-подтверждения того, что они принимали участие в предварительном голосовании на выборах в российский парламент.

Отметим, что выборы в Госдуму РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Однако 18 партиям необходимо сперва собрать подписи не менее 200 000 человек.

В то же время Украина не признает выборы органов власти РФ в Крыму и считает их незаконными.

Напомним, что 24 мая в сети показали, как в Крыму оккупанты уничтожают одно из самых красивых и знаменитых мест на полуострове - Форосский парк.