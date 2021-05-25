Пилот упавшего под Каменцем-Подольским воздушного шара имел 1000 часов налета, но "что-то пошло не так"

Суда по комментариям в соцсетях, многие граждане считают, что уберечься от ЧП на разного рода аттракционах очень легко – надо просто запретить вот это все: банджи-джампинг, дельтапланеризм, альпинизм и, конечно же, путешествия на воздушных шарах. После смертельного инцидента в Каменце-Подольском некоторые люди так прямо и высказываются – пострадавшие сами виноваты, что решили участвовать в столь рискованном виде отдыха как воздухоплавание, да еще и потратив на это немалые деньги. Напомним, каждый из туристов заплатил по 2,5 тысячи гривен. "Лучше б эти деньги бедным/старикам/больным детям отдали"- считают отдельные граждане. Судя по новостям последних дней (и не только), страшно пользоваться канатными дорогами, застрять можно на сломавшемся колесе обозрения, легко выпасть из окна любого этажа квартиры, пострадать от шального авто на тротуаре или остановке, в руках может загореться электросамокат и взорваться зарядное устройство для мобилки. Потому, можно вернуться в пещерные условия, а можно проанализировать ошибки и сделать так, чтобы в дальнейшем избежать несчастий.

На этом и сосредоточили свое внимание участники состоявшегося в Каменце-Подольском брифинга по факту трагического события, случившегося 22 мая вблизи с. Кульчиевцы, где потерпел крушение тепловой аэростат, в корзине которого было шесть человек. Все его участники – в том числе, городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко и директор департамента гуманитарной политики Дмитрий Назаренко, выразили сочувствие семье погибшего, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. "Конечно же, обеспечение безопасности на всех мероприятиях должно быть усилено, хотя мне известно, что весь комплекс мероприятий, который предусматривается в таких случаях, здесь был выполнен. Надеемся, что такие досадные случаи больше не повторятся в нашем городе"- заявил градоначальник.

По словам начальника управления охраны здоровья горсовета Юрия Пливанюка, в понедельник, 24 мая, в больнице оставалось двое пациентов с травмами средней тяжести и один в реанимации. Замначальника Каменец-Подольского районного управления полиции Юрий Плюта напомнил, что такое ЧП случилось на фестивале воздушных шаров впервые и по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов): "Проводится расследование, по окончании которого будет дана правовая оценка и дан комментарий". То есть, в настоящее время рано говорить о причинах нештатной ситуации и определять степень чьей-то вины.

Потому журналисты надеялись, что объяснений или подробностей добавит организатор фестиваля "Кубок Поділля-2021", он же президент Федерации воздухоплавания Украины Вячеслав Гардашник. Он так же выразил искренние соболезнования семье погибшего и его близким, и заверил, что организаторы фестиваля контактируют с ними.

- Дело в том, что фестиваль проводится в Каменце-Подольском уже 23-й год. Наверное, нет ни одного ребенка в городе, возрастом от 10 до 30 лет, который не летал или не видел шара. И всегда это был гостеприимный город, который мы называем "столицей воздухоплавания Украины".

Однако, по словам Гардашника, в этом году он впервые столкнулся и с негативом. "Например, когда совершил посадку шар на площади перед рынком, появилась информация, что шар упал и есть жертвы. Это была посадка! И каменчане видели такие посадки много раз, никогда это не вызывало такого негатива. На самом деле, мы стараемся в городе не садиться. Но бывают моменты, когда это необходимо, чтобы шар не унесло и ему не пришлось приземляться на дома и деревья".

А вот комментировать падение шара близ села Кульчиевцы Вячеслав Гардашник отказался, объяснив тем, что в настоящее время идет следствие и любая, даже случайно искаженная СМИ информация, может повлиять на судьбы людей: "Например, дедушка пилота, которому 85 лет, сидит и плачет постоянно, слыша по радио о катастрофе шара".

Тут стоит пояснить, что 28-летний пилот потерпевшего катастрофу шара – сын президента Федерации воздухоплавания Игорь. Ну а дедушка пилота, соответственно, его отец.

Узнав, что тепловым аэростатом управлял молодой человек, некоторые люди решили, что пилот неопытен, тем более, что прошла информация, что в каменец-подольском фестивале он участвует впервые.

Однако, не делая упора на родственных связях, Гардашник-старший сообщил: "У пилота – тысяча часов налета, 11 лет стажа, он вырос в воздухоплавании, летает с 7-ми лет". И, оказалось, не просто летает, но и имеет серьезные достижения: Игорь - дважды участник чемпионата мира среди юниоров, дважды бронзовый призер Украины и кандидат в мастера спорта.

На странице Воздухоплавательной компании «СПАРТ-АЭРО», пилотом которой является молодой человек, встретился восторженный отзыв Марины Кобалиновой: "Огромное спасибо Игорю Гардашнику, пилоту нашего воздушного шара за прекрасный полет и за филигранно выполненную посадку. Ощущения от полета просто неописуемые!!!".

По словам Вячеслава Гардашника, погода меняется, приходят циклоны, и тогда случаются неожиданности. "Мы будем разбираться, что произошло, как усилить безопасность, что необходимо сделать. Но не думайте, что так просто можно надуть шар и полететь. Так не бывает. Причиной катастрофы может быть человеческий фактор, техногенный или природный. Или даже смешанный".

"Пилот воздушного шара тоже травмирован. И его повезут в Киев делать операцию. Я прошу, чтобы люди знали об этом и не говорили: "Еще одного мажора отпустили", - предупредил Гардашник и попросил от всех понимания и сочувствия и воздухоплаванию, и воздухоплавателям, и пострадавшим.

Кстати, один из пострадавших - Виктор Лишневский, который и сейчас находится в больнице, рассказал, что в тот трагический день они поднимались в небо в хорошую погоду, а когда возвращались в Каменец-Подольский, поднялся сильный ветер и начал раскачивать шар. По его словам, пилот несколько раз пытался сделать аварийную посадку, однако летательный аппарат начало относить в сторону кладбища, там он стал крушить памятники. "Дно отделилось от корзины, и один из пассажиров провалился вниз. Просил помощи, но я, к сожалению, не смог его удержать"– сказал мужчина.

Еще один участник неудачного полета – Роман Черкасский, хоть и выписался из каменец-подольской больницы, но вынужден был сначала обратиться к областным медикам, а затем – столичным трансплантологам. Как оказалось, когда ему пришивали пальцы на травмированной левой руке, то выполнили не все необходимые процедуры и теперь он может лишиться пальцев.

-А что касается жертв, то, к сожалению, я 30 лет готовился, что так может произойти, потому что я знаю, что воздухоплавание – это вид повышенной опасности. И такие случаи происходят в мире. В Турции разбился шар – погибло 35 человек, в Словении разбился шар – погибло 27 человек, в Египте разбился шар – погибло 18 человек... Вы знаете об этих ЧП. К сожалению, то, что летает, иногда падает. Надо разбираться и делать выводы. Но фестивали должны продолжаться, а люди должны получать счастье. Надеюсь, что фестиваль в Каменце состоится и в октябре, и в мае следующего года, - на такой оптимистической ноте опытный пилот завершил свое объяснение.