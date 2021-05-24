По следам трагедии в Каменец-Подольском: где еще в мире терпели крушения воздушные шары (фото, видео)

Печальное событие омрачило долгожданный и любимый украинцами фестиваль воздушных шаров "Кубок Поділля", ежегодно проходящий на Хмельниччине: вечером субботы один из тепловых аэростатов упал близ села Кульчиевцы. Из пяти пассажиров, находившихся в корзине воздушного шара, один погиб, еще четверо и сам 28-летний пилот получили травмы. Их госпитализировали в больницу Каменца-Подольского.

"Врачи рассказали, что за последнюю ночь состояние потерпевших в трагедии не ухудшилось, – сообщили журналисты программы ТСН. – Сейчас в больнице остаются четверо пациентов, у них травмы разной степени тяжести. 38-летний хмельничанин до сих пор остается в тяжелом состоянии в реанимации, у него многочисленные переломы бедра и ребер, его прооперировали и стабилизировали. Еще трое пациентов в травматологии, среди них – 28-летний пилот и супруга погибшего пассажира. Они получили рваные раны и их жизни ничего не угрожает. Мужчину, который получил травму позвоночника, также вечером воскресенья прооперировали. По словам медиков, операция прошла успешно, за ней последует процесс реабилитации. Еще один пассажир потерпевшего крушение теплового аэростата, как считают врачи, "родился в сорочке" – он получил только переломы пальцев и его уже отпустили из больницы домой.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства трагедии, в частности, мог ли пилот так поздно взлетать – "нештатная ситуация" случилась после 20 часов вечера – и предупреждали ли синоптики об ухудшении погодных условий.

Стоит уточнить, что традиционно полеты на воздушных шарах проводятся ранним утром и вечером. На сайте Каменец-Подольского Центра воздухоплавания дается пояснение такого графика.

"Аэростат поднимается благодаря теплому воздуху и летит вместе с воздушной массой, то есть, по ветру. Как правило, направление ветра с высотой меняется, а пилот, меняя высоту полета, может управлять направлением перемещения шара.

Совершить увлекательное воздушное путешествие на воздушном шаре можно в любое время года. С мая по октябрь полеты происходят утром (от 5:00 до 9:00) и вечером (от 17:00 до 21:00 часов) – в теплое время года шары днем не летают! Это связано с термической активностью атмосферы – неравномерный прогрев земли солнцем приводит к усилению горизонтального ветра и возникновению мощных восходящих и нисходящих потоков. А с ноября по апрель полеты происходят в любой период между восходом и заходом солнца.

Погодные ограничения для полетов аэростатов более критические, чем для другой авиационной техники. Не происходят полеты при неблагоприятных погодных условиях, а именно: скорость приземного ветра на старте выше 4 м/с, осадки (снег, дождь, гроза), туман, очень низкая облачность, надвигающийся воздушный фронт, опасные атмосферные явления, ожидаемое ухудшение метеоусловий во время планируемого полета".

"Пока что мы не будем давать никаких комментариев тому, что произошло – идет следствие, – так ответили "Телеграфу" в Каменец-Подольском Центре воздухоплавания. – К тому же, сейчас мы все на эмоциях. Да еще и пилот не из наших, а из Киева. Такие полеты проводятся у нас больше 20 лет и это первый такой инцидент случился. К сожалению, уже появились такие высказывания, что надо к нам проверки прислать. У нас и так проверки проводятся постоянно. Мы стали немного больше летать – вот и произошел такой случай, а если никто не летает, то и нет никаких ЧП".

Местные жители и гости города, приехавшие полюбоваться фестивалем, не скрывают восторгов от полученных впечатлений. Даже сравнивают Каменец-Подольский с турецкой Каппадокией, где шары поднимаются над горами практически ежедневно на рассвете, а зимой даже и днем. Это живописная историческая местность в Турции притягивает миллионы туристов со всех уголков мира из-за необычного ландшафта вулканического происхождения. Но и здесь происходят порой не просто драматические, а даже ужасные события.

Вот только несколько из них. Например, в 2009 году при столкновении двух воздушных шаров погиб британский турист, еще девять человек получили травмы.

20 мая 2013 года 2 бразильские туристки погибли в результате падения воздушного шара в Турции: одна – от сердечного приступа, другая – от полученных травм. Инцидент произошел в Каппадокии после того, как на высоте 300 метров один шар столкнулся с другим и пробил оболочку. Еще 16 пассажиров из 25 получили травмы.

Декабрь 2014 года: при падении шара в районе города Гёреме погиб турист из Китая, еще 9 человек получили серьезные ранения, двое из них находились в тяжелом состоянии. В апреле 2017-го воздушный шар с туристами потерпел крушение, столкнувшись с высоковольтными проводами из-за сильного ветра. Тогда один человек погиб, не менее 20 пострадали. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

Месяцем ранее при аналогичных обстоятельствах в Каппадокии пострадали 49 человек. Тогда из-за сильного ветра совершили жесткую посадку сразу три воздушных шара, на которых совершали обзорный полет туристы из Европы и Китая. До этого, в феврале, при крушении воздушного шара погиб турист из Дании.

Одной из самых жутких катастроф считается падение воздушного шара в феврале 2013-го года в долине Нила в Египте – неподалеку от Луксора. Взрыв произошел из-за оторвавшегося шланга, соединявшего газовый баллон и горелку, нагнетающую теплый воздух для наполнения шара. В результате утечки горючего, низ шара загорелся, сам он моментально наполнился горячим дымом и резко взлетел на высоту около 300 метров, где полностью сгорел и затем рухнул на землю. На нем совершали воздушное путешествие 20 туристов – выжить удалось лишь троим, которые выпрыгнули из гондолы в самом начале происшествия. Позже один из них скончался в больнице.

Однако желающих подняться в воздух на столь необычном летательном аппарате меньше не становится.