Пригласил помочь: на Днепропетровщине 52-летний мужчина изнасиловал подростка

В Днепропетровской области 52-летний мужчина пригласил к себе 15-летнего парня под предлогом необходимости помочь, а затем изнасиловал его.

Как сообщает пресс-служба полиции области, злоумышленник задержан и против него уже собраны все необходимые доказательства.

Мужчине вручили подозрение по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Местное издание Информатор уточняет, что происшествие произошло в Каменском.

Как сообщалось ранее, в Киеве детский фотограф через Инстаграм совращал несовершеннолетних девочек.

А в Одессе супружеская пара, под видом занятий с детьми дошкольного возраста, склоняла их ко "взрослым играм". При этом, весь процесс они снимали на камеру.