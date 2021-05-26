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На Донбассе снова активизировались вражеские снайперы, пострадал военный

На Донбассе снова активизировались вражеские снайперы, пострадал военный
08:09 Сегодня Телеграф

В Украине на Донбассе за утро боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня из-за чего пострадал один защитник.

Об этом 26 мая сообщили в Фейсбуке ООС.

По данным на 7 утра противник производил атаку неподалеку от Авдеевки из снайперского оружия. В результате один военный ВСУ получил ранение и был доставлен в больницу.

У браконьера на Львовщине отобрали прибор ночного видения, который в свое время передали на Донбасс для ВСУ волонтеры

Также нарушения "тишины" были вблизи н.п. Павлополя.

Украинские военные вели ответную стрельбу на вражеские атаки, а также проинформировали об нарушениях ОБСЕ.

скриншот

Напомним, что 25 мая РФ завезла на Донбасс через часть границы, неподконтрольной Украине, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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