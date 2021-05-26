На Донбассе снова активизировались вражеские снайперы, пострадал военный

В Украине на Донбассе за утро боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня из-за чего пострадал один защитник.

Об этом 26 мая сообщили в Фейсбуке ООС.

По данным на 7 утра противник производил атаку неподалеку от Авдеевки из снайперского оружия. В результате один военный ВСУ получил ранение и был доставлен в больницу.

Также нарушения "тишины" были вблизи н.п. Павлополя.

Украинские военные вели ответную стрельбу на вражеские атаки, а также проинформировали об нарушениях ОБСЕ.

Напомним, что 25 мая РФ завезла на Донбасс через часть границы, неподконтрольной Украине, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства.