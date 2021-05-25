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Переданное военным на Донбасс оборудование "нашлось" у браконьера на Львовщине (фото)

Переданное военным на Донбасс оборудование "нашлось" у браконьера на Львовщине (фото)
17:49 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Жители одного из сел во Львовской области словили браконьеров, один из которых утверждал, что он "из налоговой", и отобрали у него прибор ночного видения, который, как впоследствии выяснилось, купили и передали украинской армии на Донбасс волонтеры, где он якобы был утрачен в бою.

Об этом пишет украинский общественный деятель, руководитель и основатель волонтёрской группы "Народный тыл" и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука на своей странице в соцсети Facebook.

В понедельник, 24 мая, Тука опубликовал на своей странице фотографию прибора ночного видения и сообщил, что это фото ему прислали друзья со Львовщины: "У браконьеров отобрали прибор ночного видения. В свое время, мы таких приборов прислали в Вооруженные Силы немало ... "Собственник" устройства пытался напугать ребят, уверяя их в том, что он – "из налоговой" ... Не помогло".

"ночник"

При этом он задался вопросом, каким образом этот "ночник" мог оказаться в руках "почетного налоговика" и попросил волонтеров, которые купили этот прибор, откликнуться и сообщить, куда и кому они его передавали.

Спустя день, 25 мая, Тука сообщил, что нашлись волонтеры (Богдан Масляк), которые этот прибор передавали военным.

Еще спустя некоторое время он рассказал, что история получила свое неожиданное продолжение.

Так, удалось выяснить, что по официальным данным, прибор "героически погиб в бою с врагом".

При этом к нему обратились из Налоговой по поводу того, что браконьер, у которого прибор и отняли, представлялся "налоговиком".

"Пишут налоговики: дайте имя "героя" - мы с ним своими средствами разберемся"!", - привел слова представителей Налоговой Тука.

После этого он позвонил друзьям-львовянам, которые прислали ему фото "конфискованного" у браконьеров прибора:

"Селяне в шоке:

- Ой, зачем тот резонанс? Зачем это все?

После паузы:

- Мы тем браконьерам еще и немного бока намяли ... Как бы чего не вышло ...

Вот, сижу и думаю: поймали люди браконьеров и "немного намяли". А, теперь, эти люди боятся "как бы чего не вышло" ...

Как говорит госпожа Савченко – "сюрреализм" какой-то!.."

"Уважаемые! Даже если бы не этот прибор, только за то, что вы "немного намяли" браконьеров  бока - вам большое спасибо от 99% граждан !!!!!!", - подчеркнул Тука.

При этом он подчеркнул: "Стопроцентно найдутся отбросы, которые начнут смеяться над этим случаем, начнут писать "зачем им помогать, если они все воруют" и тому подобное. Но, я убежден: только с честной и открытой позицией можно делать добрые дела! И тот факт, что среди тысяч людей, которые ценой собственной жизни защищают наш покой, есть несколько десятков подонков, ни в коей мере мере не должно влиять на наше отношение к армии в целом !!!".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

Все по теме:

Львовщина, Донбасс, Браконьеры, ВСУ, Воровство, Георгий Тука, Прибор ночного видения, волоентеры.
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